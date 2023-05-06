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Певица Алла Пугачева приехала на похороны российского дизайнера Валентина Юдашкина

Евгений Жуков
Общество
Певица Алла Пугачева приехала на похороны российского дизайнера Валентина Юдашкина
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным приехало множество известных артистов, среди которых были замечены Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов. Также на похоронах присутствовал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Церемония проходила на столичном Троекуровском кладбище. Туда проститься с известным кутюрье пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и поклонники.

Также среди известных людей можно было увидеть актера Владимира Машкова, шоумена Сергея Зверева, певца Николая Баскова, телеведущего Леонида Якубовича и народного артиста РСФСР Владимира Винокура. По словам последнего, уход Юдашкина — большая утрата для культуры.

Венки на церемонию прощания прислали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, семья артиста Филиппа Киркорова, Дом моды «Слава Зайцев» и многие другие.

Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

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