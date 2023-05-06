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Леонид Якубович приехал на церемонию прощания с Юдашкиным

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Леонид Якубович приехал на церемонию прощания с Юдашкиным
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище приехал телеведущий Леонид Якубович. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» в субботу, 6 мая.

Также попрощаться приехали композитор Аркадий Укупник, актер Олег Стриженов и певец ЮрКисс.

Одна из родственниц модельера Лариса поделилась воспоминаниями об Юдашкине. Она рассказала, что кутюрье очень любил при жизни простую пищу, а в особенности — жаренную картошку.

Церемония прощания с Юдашкины проходит на Троекуровском кладбище. Отправить в последний путь модельера приехала певица Алла Пугачева, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

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