Человек, который всех одел: счастливая звезда Валентина Юдашкина погасла

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

2 мая из жизни ушел большой художник-модельер, легенда российской и мировой моды Валентин Юдашкин. Ему было всего 59 лет.

Не дожил до 60… В наше время высоких технологий это очень мало. Увы, есть еще заболевания, которые трудно «поймать» на ранних этапах.

Не скрывал болезнь

О своем состоянии Юдашкин говорил открыто.

— Вначале был рак почки, — признавался Валентин Абрамович. — Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год.

Художник перенес 20 операций, но они не помогли победить болезнь. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. О смерти думал редко, и как-то спокойно, по-деловому. Маэстро больше беспокоился о том, кто сможет возглавлять и вдохновлять Дом моды Валентина Юдашкина после его кончины.

— Мы все уходим и не будем интересны, — говорил кутюрье. — Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано.

До последних дней маэстро посвящал себя любимому делу.

Долгие годы дружбы

По трагическому совпадению Валентина Юдашкина не стало через день после ухода его старшего коллеги, легендарного модельера Вячеслава Зайцева.

— Он был очень открытым. И большим профессионалом, — со скорбью прокомментировал Валентин Абрамович смерть Зайцева.

В конце 1980-х, защитив сразу два диплома в Московском индустриальном техникуме, кутюрье проходил практику у именитого Зайцева, и тот не разглядел молодое дарование. Но впоследствии художники общались тепло. Видимо, Зайцев понял свою ошибку, а Юдашкин простил. Нетипичная деликатность в творческой среде. Даже когда звезды советской и российской эстрады стали «перетекать» от Зайцева к Юдашкину, отношения между художниками не испортились.

Сильнее страсти

Валентин и Марина Юдашкины были вместе почти 35 лет, вырастили дочь Галину, дождались внуков. Марина Владимировна — парикмахер-стилист и обладательница отличной интуиции: в далекие 1980-е она догадалась сделать инвестицию в талант мужа. Продала ценное имущество — антикварную мебель, «Жигули» и шубу — чтобы открыть первое ателье. Именно рядом с Мариной в 1991-м карьера Валентина взмыла ввысь: его коллекция «Фаберже» произвела фурор на Неделе моды в Париже. Огромную благодарность и уважение к жене кутюрье пронес через всю жизнь: «Я благодарен ей» — ничего не сказать. Я безмерно ценю то, что она посвятила мне жизнь. Поверила в меня… Пробиваться было очень непросто, но она всегда была рядом», — вспоминал маэстро.

И на свадьбу, и в метро

Среди клиентов Юдашкина была первая леди СССР Раиса Горбачева. Позднее кутюрье одевал множество знаменитостей. В платьях от Valentin Yudashkin выходили замуж певицы Наталья Чистякова-Ионова, Зара, Диана Гурцкая. Много сделал маэстро и для спорта — одевал олимпийские сборные, в 2006 году создал наряды к туринской Олимпиаде для пары Татьяны Навки и Романа Костомарова. В костюмах от Юдашкина выступал фигурист Евгений Плющенко.

Имя кутюрье знакомо и простым модницам. Модельер не раз создавал одежду для народа, придумывая бюджетные коллекции для брендов экономкласса. Самой любимой моделью кутюрье всегда называл свою дочь Галину.

Пытались отменить

Юдашкин много раз участвовал в Неделе моды Haute Couture в Париже. Показ должен был состояться также в марте 2022 года. Однако модельера отстранили, поскольку он не осудил спецоперацию России на Украине.

ЦИФРА

150 столько платьев было в дебютной коллекции Юдашкина «Русь изначальная», созданной в 1987 году.

ФАКТ

Работы Юдашкина украшают коллекции Музея костюма Лувра, Калифорнийского музея моды, Государственного Исторического музея в Москве, Международного музея Олимпийских игр в Метрополитен-музее (Нью-Йорк).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Влад Лисовец, эксперт по моде и стилю:

— Я знал Юдашкина лично. Он невероятно интеллигентный, талантливый человек. Он помогал всей России выглядеть лучше, выглядеть красиво, в этом тоже его вклад. Благодаря Валентину Юдашкину, его нарядам, роскошным платьям огромное количество женщин совсем по-другому начали себя ощущать и даже по-другому жить. Его изюминка — женственность и роскошь. Он это делал очень филигранно.

Как-то раз я высказался критически о его показе. Валентин продолжал со мной здороваться, улыбаться, общаться. Это достойно уважения — по-мужски воспринимать критику. Юдашкин был очень умный человек с внутренним достоинством, который умел принимать мнения других людей.

Драки за наследство не будет

Наследство Валентин Юдашкин оставил весьма обширное: во-первых, это особняк в поселке Баковка (на малой родине художника), во-вторых, квартира в Нью-Йорке, в престижном районе недалеко от Пятой Авеню, в-третьих, Дом моды Валентина Юдашкина и сеть бутиков по всему миру, приносящая огромные прибыли.

— Трудно оценить стоимость нью-йоркской квартиры, ее хозяева не «светили» в публичном поле, — рассказывает юрист, эксперт по недвижимости Марина Михайленко. — Однако сколько стоит подмосковный дом, приблизительно предположить можно.

Строительством и обустройством особняка занимался сам хозяин, к тому же участок расположен на престижном стародачном направлении — в Одинцове.

Учитывая эти факторы, можно предположить, что рыночная цена объекта может колебаться в пределах 200–500 миллионов рублей. Однако вряд ли дом выставят на продажу. Насколько мы знаем, Юдашкин с женой жили в этом доме, это семейное гнездо.

Что касается наследства, то здесь все просто: имущество получат наследники первой очереди, жена и дочь. Им достанется все, включая предприятия, если наследодатель не составил завещание на третьих лиц.