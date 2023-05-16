Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в ненависти к человечеству

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что предприниматель Джордж Сорос ненавидит человечество. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Twitter.

— Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество, — отметил Маск.

Глава компании Tesla добавил, что фонды Сороса созданы не с благими намерениями. По мнению миллиардера, Сорос похож на злодея из серии фильмов «Люди Икс» Магнето.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти предпринимателя. Распространялись сообщения о том, что Сорос скончался в результате сердечного приступа. В свою очередь миллиардер опроверг данные сообщения.

Это далеко не первый случай, когда Сороса «похоронили». Подобное происходит регулярно на протяжении многих лет, если не десятилетий. К примеру, издание Reuters в 2013 году написало о его кончине. Тогда агентство даже опубликовало некролог.

12 мая Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что смена на должности генерального директора соцсети даст ему возможность уделять больше внимания своей компании Tesla.