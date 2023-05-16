Диетолог Павличенко рассказала о пользе средиземноморской диеты

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Диетолог Светалана Павличенко рассказала, в чем заключается польза средиземноморской диеты.

По словам эксперта, одно из главных преимуществ средиземноморской диеты — богатство и разнообразие используемых продуктов. Соблюдая такой тип питания, человек получает все необходимые витамины и микроэлементы, избегает монотонности в питании.

Средиземноморская диета помогает поддерживать вес и не набирать лишние килограммы. Следование средиземноморской диете снижает риск инфарктов и инсультов, позволяет предотвратить диабет второго типа.

Павличенко отметила, что такая диета особенно подходит для пожилых людей, которые хотят продлить свою жизнь, передает aif.ru.

В свою очередь спортивный диетолог Антон Брыкин добавил, что такой рацион помогает в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, передает RT.

Ученые ранее назвали снижающую риск развития болезни Альцгеймера диету.