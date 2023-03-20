Ученые назвали снижающую риск развития болезни Альцгеймера диету

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Средиземноморская диета может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Исследователи обнаружили, что употребление большого количества листовой зелени, овощей, фруктов, цельного зерна, оливкового масла, фасоли, орехов и рыбы положительно влияет на здоровье мозга. В частности, уменьшает количество белков — амилоидов и тау, которые образуют бляшки в мозгу и, по одной из версий, вызывают болезнь Альцгеймера.

Ученые изучили, насколько строго люди придерживались диеты MIND (система питания, разработанная для здоровья мозга) и средиземноморской диеты, чтобы понять, как питание повлияло на их риски заболеть болезнью Альцгеймера.

Доктор Пуджа Агарвал из чикагского университета рассказал, что им удалось найти связь между изменением рациона питания и уменьшением количества амилоидных бляшек в мозге:

— Хотя наше исследование не доказывает, что здоровое питание привело к уменьшению отложений амилоидных бляшек в мозге, мы знаем, что взаимосвязь существует. Следование диете MIND и средиземноморской может быть одним из способов, который поможет оздоровить мозг и защитить когнитивные способности с возрастом.

Предыдущие исследования показали, что средиземноморская диета, состоящая из цельнозерновых каш, фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла, рыбы и картофеля, связана со множеством полезных эффектов. Диета MIND основана на средиземноморской, но с особым акцентом на листовую зелень и употребление курицы или индейки не реже двух раз в неделю. Оба режима рекомендуют людям выпивать небольшое количество вина каждую неделю.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Neurology, отслеживался рацион питания 581 пожилого человека со средним возрастом 84 года. Каждый год им раздавали анкеты, в которых спрашивали, какого типа питания они придерживались. После их смерти ученые исследовали мозг участников эксперимента на предмет амилоидных бляшек или тау-клубков.

У людей, набравших наибольшее количество баллов за соблюдение средиземноморской диеты, среднее количество белка в мозге было намного меньше, чем у набравших наименьшее количество баллов.

По словам профессора Арагвала, открытие показало, что употребление большего количества зеленых листовых овощей связано с меньшим количеством признаков болезни Альцгеймера в головном мозге. Он отметил, что для подтверждения теории требуются дальнейшие исследования.