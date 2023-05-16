«Поток сознания»: Агутин впервые ответил на обвинения в сатанизме

Фото: Youtube / Юзефович

Осенью 2020 года блогер Илья Мамаев обвинил певца Леонида Агутина в масонстве, сатанизме и перепрограммировании людей. Причиной тому послужил видеоклип «Включите свет». Артист в долгу не остался и подал в суд на блогера, потребовав миллион рублей за клевету.

— Сначала я очень старался понять логику автора, но, по моему мнению, это невозможно. Тогда я показал материал пресс-службе, которая попыталась связаться с автором и выяснить, что же он хотел этим всем сказать, — поделился Агутин.

По словам певца, блогер увидел в клипе множество цифр, указывающих на связь с мировыми заговорами, глобальным похолоданием и вымиранием мамонтов.

В свою очередь юрист Агутина подчеркнул, что обвинитель Мамаев не смог доказать свою правоту, после чего в спешке покинул Россию, предварительно распродав имущество, передает журнал StarHit.

— Когда он (Илья Мамаев — прим. ред. «ВМ») отважился явиться в суд, ему предложили объясниться и позволили продемонстрировать обещанную «гениальность». Однако из его потока сознания вычленить составляющую ни суду, ни представителю истца оказалось невозможным. К нашему сожалению, Мамаев в суд не явился. Лишил нас возможности насладиться его юридическим талантом, — отметил юрист Леонида Агутина.

Тем временем на российского певца Филиппа Киркорова недавно снова подали в суд и потребовали 4,5 миллиона рублей.