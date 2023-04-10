На Киркорова снова подали в суд и потребовали 4,5 миллиона рублей

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров вновь оказался втянут в судебное дело На этот раз с артиста хотят взыскать через суд 4,556 миллиона рублей.

Иск на популярного певца подала компания «Культурная служба», утверждающая, что именную такую сумму задолжал Киркоров по договору оказания услуг. «Культурная служба» организовывала концерты исполнителя в разных городах России.

Судебное разбирательство назначено на 11 мая. Примечательно, что в поданных в суд документах не уточняется причина такой большой задолженности Киркорова, а представители самой организации на связь с журналистами не выходят, передает kp.ru.

В последние месяцы Филиппу Киркорову часто приходится сталкиваться с судебными разбирательствами. Так, 15 марта Таганский районный суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди к Киркорову. Активист просил взыскать миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Истца возмутило выступление Киркорова с крестом. Адвокат артиста объяснил, что скандальный номер был задуман как поклонение Марии Магдалине. На сцене Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой.

2 февраля активист обратился в суд с иском к Киркорову из-за выступления с крестом. Он потребовал возместить моральный ущерб из-за оскорбления религиозных чувств.