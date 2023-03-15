Столичный суд отклонил иск православного активиста к Киркорову

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Таганский районный суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди к певцу Филиппу Киркорову. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в среду, 15 марта, в пресс-службе суда.

Отмечается, что истец просил взыскать с артиста миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд 15 марта принял решение отказать Феодориди в его исковых требованиях.

Истца возмутило выступление Киркорова с крестом. Адвокат артиста объяснил, что скандальный номер был задуман как поклонение Марии Магдалине. На сцене Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой.

2 февраля православный активист обратился в суд с иском к Киркорову из-за выступления артиста с крестом. Истец потребовал возместить моральный ущерб из-за оскорбления религиозных чувств.

18 февраля Киркоров отреагировал на иск, поданный в его отношении. Король отечественной эстрады нисколько не беспокоится. Артист лишь подчеркнул, что все выступление проходило в рамках закона.