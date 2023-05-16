Украинский футболист Зозуля назвал Шевченко «латентной ватой» из-за встречи с Джоковичем

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Бывший футболист Украины Роман Зозуля осудил экс-тренера национальной команды Андрея Шевченко за то, что он сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

— Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? А если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то к нему с блаженным видом нельзя. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет, — заявил спортсмен.

Футболист также задался вопросом, почему Шевченко сидит рядом с теннисистом, семья которого поддерживает Россию, и знает ли он о политических взглядах Джоковича. На свой вопрос Зозуля ответил сам.

— Очевидно, что знал. Я долго об этом молчал и даже позволял человеку совершать ошибки, но теперь его ошибки стали системными, — приводит его слова РИА Новости.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в начале апреля отказалась пожать руку российской теннисистке Анне Калинской после проигранного матча. Она проигнорировала протянутую соперницей руку.