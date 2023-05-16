Нутрициолог Мансурова рассказала, можно ли пить кофе на ночь

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Насколько опасно пить кофе на ночь, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Эксперт отметила, что основное правило, которое обычно оговаривают в связи с кофе, имеет отношение к количеству выпитого напитка. Употреблять стоит не больше 2–3 чашек в день. Не стоит пить кофе натощак. Оптимальным временем для употребления напитка считается период с 10 до 12 дня и послеобеденный период до 17 часов.

Что касается употребления кофе на ночь — делать этого не стоит. Напиток оказывает непосредственное воздействие на нервную систему, и человеку будет сложно заснуть, так как у него повысится тревожность, передает aif.ru.

В свою очередь врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что иногда кардиологи назначают кофе своим пациентам, чтобы стимулировать работу сердца благодаря кофеину и антиоксидантах, содержащихся в напитке. При этом специалист отметила, что такое подходит не всем, передает издание argumenti.ru.

Недавно специалисты из издания Esquire провели опрос среди кофеманов. В результате выяснилось, что чрезмерное употребление кофе действительно может быть опасным для состояния здоровья и нервов.