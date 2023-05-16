«Навсегда прощаюсь с этим человеком»: Галич рассказала о срыве съемок ее шоу

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущую Иду Галич вывел из себя один из гостей шоу «1-11», в котором принимают участие школьники и знаменитости.

— За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репетиционные риски перед «ВК», мои финансовые потери — это все на совести одного человека, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Галич пообещала более подробно рассказать о случившемся и назвать имя обидчика после того, как решит проблемы и придет в себя. В свою очередь подписчики начали активно гадать, кто бы это мог быть.

Большинство пользователей предположили, что речь идет о певице Люсе Чеботиной, вокруг которой в последнее время не утихают скандалы. Также под подозрением оказалась Инстасамка и блогерша Валя Карнавал.

В конце прошлого года Галич впервые за долгое время рассказала об отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой и раскрыла реальную причину разлада в их общении.