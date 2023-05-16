Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Нельзя разделять алкогольные напитки на менее и более опасные, необходим полный запрет на продажу молодежи до 21 года любой алкосодержащей продукции. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Он отметил, что подобные запреты существуют в США и ряде других стран.

По мнению депутата, запрет на продажу алкоголя не приведет к расширению «черного рынка». Он подчеркнул, что доля контрафактного рынка существует там, где есть коррупционная составляющая, передает НСН.

Ранее специалисты составили рейтинг спиртных напитков по степени их вредного влияния на организм. Отмечается, что наиболее безвредным алкогольным напитком является сухое красное вино благодаря низкому содержанию сахара, передает МИР 24.

6 мая сообщалось, что министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Такая инициатива предложена из-за превышения запланированных показателей по продаже спиртного и сигарет на душу населения.

Алкоголь Ограничения Напитки
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте