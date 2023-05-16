Депутат Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года

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Нельзя разделять алкогольные напитки на менее и более опасные, необходим полный запрет на продажу молодежи до 21 года любой алкосодержащей продукции. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Он отметил, что подобные запреты существуют в США и ряде других стран.

По мнению депутата, запрет на продажу алкоголя не приведет к расширению «черного рынка». Он подчеркнул, что доля контрафактного рынка существует там, где есть коррупционная составляющая, передает НСН.

Ранее специалисты составили рейтинг спиртных напитков по степени их вредного влияния на организм. Отмечается, что наиболее безвредным алкогольным напитком является сухое красное вино благодаря низкому содержанию сахара, передает МИР 24.

6 мая сообщалось, что министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Такая инициатива предложена из-за превышения запланированных показателей по продаже спиртного и сигарет на душу населения.