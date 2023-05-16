Пожилой преподаватель предстанет перед судом по обвинению в педофилии

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Завершилось расследование в отношении 64-летнего мужчины, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении шестерых детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 16 мая.

По ее словам, мужчина совершал свои преступления с 2008 по 2021 год. Он работал в детской творческой организации, где и находил своих жертв. Всего от его рук пострадали шесть детей из разных регионов России.

О действиях злоумышленника стало известно после того, как один ребенок рассказал о произошедшем личному психологу.

По фактам произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста и совершенные в отношении двух и более лиц».

— Фигуранта задержали. Во время допроса он частично признал свою вину. В ближайшее время суд рассмотрит дело по существу, — резюмировала Иванова.

Еще одну пару педофилов раскрыли после того, как обнаружили в интернете выложенное ими видео для взрослых с участием девятилетнего ребенка. Выяснилось, что над мальчиком издевалась собственная мать.