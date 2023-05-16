Минцифры подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены

Фото: shutterstock

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что только за первый год существования программы более семи миллионов россиян познакомились с полезной информацией по защите от киберугроз и мошенничества в интернете.

— Чтобы наша работа была эффективной, мы говорим со всеми группами пользователей на их же языке. Например, детям мы рассказываем о том, как бороться с кибербуллингом, взрослым — как создать надежный пароль, а людям старше 60 лет — как обезопасить себя от мошенников, — отметил директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

2022 год проверил общество на готовность противостоять угрозам не только в реальном мире, но и в киберпространстве. Главная цель программы кибергигиены заключается в том, чтобы доступным языком рассказать о правилах поведения в интернете. Людям необходимо понять, что соблюдение элементарных правил безопасного поведения в цифровой среде — это просто.

Уточняется, что на портале госуслуг есть специальный раздел, где пользователи могут найти набор памяток с важными советами по кибербезопасности. По словам Бенгина, киберграмотность для детей и старшего поколения выделена отдельными блоками, так как это наиболее уязвимая группа пользователей.

— Именно на это направлены проекты по кибергигиене, которые реализует Минцифры совместно с нашей компанией. Они говорят с людьми на понятном им языке и помогают им сделать свою жизнь кибербезопаснее, — подчеркнул Игорь Ляпунов, генеральный директор «РТК-Солар».

Современные программы-вредители изобретательны и опасны. Они способны не только заразить ваш компьютер, но и выкрасть конфиденциальную информацию. Как защитить свое устройство и понять, что в нем «поселился» вирус, «ВМ» рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.