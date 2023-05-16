Инспектор ГИБДД спас раненую собаку в Подмосковье
В Подмосковье инспектор ГИБДД спас раненую собаку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 16 мая.
По данным ведомства, животное на обочине дороги заметил водитель, который ехал в районе 90-го километра трассы М-2 «Крым». Мужчина увидел, что собака не в состоянии передвигаться самостоятельно. Он остановился, напоил пострадавшее животное и позвонил в Госавтоинспекцию.
На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД. Сотрудники осмотрели собаку и доставили ее в ветеринарную клинику.
Позже инспекторы связались с волонтерами зоологической защиты. Добровольцы быстро нашли хозяина собаки. Им оказался житель деревни Петрухино, который пытался найти питомца, потерявшегося накануне ночью.
Узнав о находке, мужчина прибыл в ветеринарную клинику, откуда и забрал собаку после оказания ей медицинской помощи.
Другое животное спасли в городском округе Шаховская. Корова провалилась в затопленный котлован, и хозяева не смогли достать ее самостоятельно. Пришлось вызывать спасателей.