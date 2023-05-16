Инспектор ГИБДД спас раненую собаку в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Серпухов, М-2 Крым, 90-й километр Карта всех событий

В Подмосковье инспектор ГИБДД спас раненую собаку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, животное на обочине дороги заметил водитель, который ехал в районе 90-го километра трассы М-2 «Крым». Мужчина увидел, что собака не в состоянии передвигаться самостоятельно. Он остановился, напоил пострадавшее животное и позвонил в Госавтоинспекцию.

На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД. Сотрудники осмотрели собаку и доставили ее в ветеринарную клинику.

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Позже инспекторы связались с волонтерами зоологической защиты. Добровольцы быстро нашли хозяина собаки. Им оказался житель деревни Петрухино, который пытался найти питомца, потерявшегося накануне ночью.

Узнав о находке, мужчина прибыл в ветеринарную клинику, откуда и забрал собаку после оказания ей медицинской помощи.

Другое животное спасли в городском округе Шаховская. Корова провалилась в затопленный котлован, и хозяева не смогли достать ее самостоятельно. Пришлось вызывать спасателей.