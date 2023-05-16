19 жилых домов строят и проектируют по программе реновации на юго-западе Москвы

Фото: Департамент строительства города Москвы

Сегодня на территории Юго-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 19 жилых домов.

— В стройке находятся 12 зданий, в проектировании — еще семь объектов. Кроме этого, Юго-Западный округ является одним из лидеров среди округов по количеству домов, демонтированных с начала программы реновации. С момента старта здесь снесли 30 зданий, в том числе с начала года — 11 домов, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам в рамках пресс-тура.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, пункты выдачи, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

— Всего с момента старта программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 32 дома на более чем шесть тысяч квартир. Всего в Юго-Западном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 520 домов, — также добавил Рафик Загрутдинов.

По итогам 2022 года в Москве введены в эксплуатацию 6,9 млн кв. метров жилья. В том числе завершено строительство более 1 млн. кв. метров жилья по программе реновации. Темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти, в том числе благодаря использованию все большего количества стартовых площадок и новым решениям города.