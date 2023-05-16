Строительство Ледового дворца в Ясеневе завершится в этом году

Фото: Департамент строительства города Москвы

Ледовый дворец в районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской достроят до конца года. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.

— Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания. Готовность объекта на сегодняшний день составляет почти 90 процентов, строительство идет ускоренными темпами, основные строительно-монтажные работы планируем завершить до конца текущего года, — рассказал Рафик Загрутдинов.

По его словам, особенностью объекта можно смело назвать его внешний облик. Его индивидуальность подчеркивает витражное остекление, 10-метровый козырек, украшенный специальными металлическими кассетами и более 200 колонн по периметру здания, которые обеспечивают визуальную связь между основанием сооружения и его кровлей.

Внутри это суперсовременный спорткомплекс, единая пропускная способность которого составит более 400 человек в смену, а трибуны рассчитаны на 500 зрителей. Общая площадь четырехэтажного Ледового дворца составит 20,7 тысячи квадратных метров. В комплексе разместятся две ледовых арены, два тренажерных и десять хореографических зала, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур — хореографических залов.

Стоит отметить высокую степень инсоляции строящегося объекта. Масштабное витражное остекление обеспечит хорошую проводимость солнечного света, что поможет лучше воспринимать тяжелые физические нагрузки.

В комплексе будут размещены универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест; тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров; два тренажерных зала; 10 хореографических залов; тренировочный зал 12 на 20 метров; зал акробатики 30 на 23 метра; реабилитационный блок с зоной водных процедур. Для посетителей также предусмотрена парковка на 108 машино-мест.