Возле места подрыва «Северных потоков» зафиксировали необъяснимые толчки

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Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами 13 мая в районе места подрывов «Северных потоков». Об этом сообщили в пресс-службе Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).

— Сейсмологи предположили, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но после дополнительного анализа данных они исключили эти возможности, — говорится в сообщении.

Власти датского острова Борнхольм, вблизи которого были зафиксированы толчки, не смогли объяснить их природу. Предполагается, что толчки были волнами акустического давления из-за какого-то явления или явлений в атмосфере, говорится на сайте Geus.

В конце марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования подрывов «Северных потоков». Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции западных государств.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах, так как это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.