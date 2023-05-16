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«Я пытаюсь сбросить кожу»: певец The Weeknd решил сменить псевдоним

Павел Иванов
Общество
«Я пытаюсь сбросить кожу»: певец The Weeknd решил сменить псевдоним
Фото: shutterstock

Канадский поп-певец Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, решил сменить свое сценическое имя. Об этом он рассказал в интервью американскому журналу W Magazine.

— Я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться, — сказал он.

Артист также подчеркнул, что такое решение не приведет к его уходу из музыкальной индустрии. На сегодняшний день The Weeknd работает над новыми релизами. 21 апреля певец совместно с рэпером Future выступил трек «Double Fantasy», а также принял участие в записи альбома 4:23 Майкла Дина. Тесфайе даже готовит свою пластинку, которая станет завершением трилогии, начавшейся с «After Hours», передает W Magazine.

По словам артиста, это будет последним «ура» в качестве The Weeknd. Он также добавил, что давно хотел это сделать. Тесфайе отметил, что как The Weeknd он сказал все, что хотел сказать.

Ранее The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Певец набрал рекордное количество прослушиваний на платформе Spotify.

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