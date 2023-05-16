«Нескончаемая мерзость»: Кормухина прокомментировала судебную тяжбу с Гагариной из-за песни «Кукушка»

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

С 2019 года идет судебная тяжба относительно аранжировки композиции Виктора Цоя «Кукушка» между певицами Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной. Ольга Борисовна считает, что адаптация нотного текста музыкального произведения, исполняемого Полиной для картины «Битва за Севастополь», повторяет ту, что создана ее супругом Алексеем Беловым.

Уточняется, что автором обновленной музыкальной версии считается продюсер Константин Меладзе, который с начала спецоперации на Украине покинул Россию и, согласно последней информации, перебрался в Италию. В 2022 году, наконец, произошло громкое судебное разбирательство, и суд вынес решение в пользу Полины, но дело еще не закрыто.

— У меня не было цели выиграть. Мне писало очень много народу на рабочую почту — юристы разные предлагали свою помощь. Для меня главное — закончить эту историю. Весь этот суд — нескончаемая мерзость. Как можно воровать творчество? — рассказала Кормухина.

Она также напомнила, что авторские отчисления получает и сам Меладзе, который поддерживает ВСУ. А саму Гагарину защищает РАО — российское авторское общество, где в совете директоров состоит сестра братьев Меладзе — Лиана, передает журнал StarHit.

В свою очередь Полина Гагарина выбрала позицию игнорирования выпадов коллеги, тогда как Ольга Кормухина приходит в ярость, говоря о певице и о тех, кто встает на ее защиту.

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