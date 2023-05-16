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Народный альманах «Незабытые истории Победы» и сборник «Zа Родину» представят в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Народный альманах «Незабытые истории Победы» и сборник «Zа Родину» представят в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы 18 мая пройдет церемония награждения победителей конкурса «Многонациональная Победа», а также презентация созданных в рамках проекта народного альманаха «Незабытые истории Победы» и сборника «Zа Родину». Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе музея.

В рамках отбора участники отправляли работы о дружбе народов, героизме и взаимопомощи во время Великой Отечественной Войны, а также о подвигах героев специальной военной операции (СВО). Всего участниками проекта стали более 40 тысяч человек из Москвы, регионов России и зарубежных стран.

Члены жюри, среди которых были и Герои России, отобрали для народного альманаха «Незабытые истории Победы» 80 лучших рассказов. Кроме того, лучшие работы о героях СВО вошли в состав сборника «Zа Родину».

Авторов лучших работ наградят Герои России. Кроме того, альманах и сборник будут переданы на вечное хранение в Музей Победы.

Во вторник, 16 мая, в Музее Победы состоится второй российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На мероприятии выступят свыше 30 артистов, среди которых Диана Гурцкая, Зара, ВИА «Град», Даниил Хачатуров, а также ведущие актеры Театра Мимики и Жеста.

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