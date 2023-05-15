Российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 16 мая, в Музее Победы состоится второй российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На мероприятии выступят свыше 30 артистов, среди которых Диана Гурцкая, Зара, ВИА «Град», Даниил Хачатуров, а также ведущие актеры Театра Мимики и Жеста. Выступления будут сопровождаться жестовым пением в исполнении слабослышащих детей из Белоруссии и России.

Помимо этого, в рамках фестиваля выступят творческий коллектив «Ангелы Надежды», школа искусств «Планета Kids» Санкт-Петербургского театра глухих, Творческий коллектив ГУО «Специальная школа № 13» города Минска, хореографическая студия «Фантазия» и многие другие.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны. Они приехали на экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа» после парада на Красной площади.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.