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Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

На западе Москвы автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 мая.

Авария произошла на Мичуринском проспекте, в районе дома № 19, корпус 3. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП не затруднено.

Другая авария произошла на северо-востоке столицы 11 мая. Автобус сбил ребенка. Пострадавший был госпитализирован с травмами головы и колена. По данному факту была организована проверка.

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