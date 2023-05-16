Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе на западе Москвы

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Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

На западе Москвы автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 мая.

Авария произошла на Мичуринском проспекте, в районе дома № 19, корпус 3. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП не затруднено.

Другая авария произошла на северо-востоке столицы 11 мая. Автобус сбил ребенка. Пострадавший был госпитализирован с травмами головы и колена. По данному факту была организована проверка.