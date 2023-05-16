Защищает сосуды и влияет на давление: что такое олеиновая кислота, чем полезна и где содержится
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Исследователи из Стэнфордской школы медицины выяснили, что богатый олеиновой кислотой рацион питания продлевает жизнь, передает издание NCB. Выяснилось, что она увеличивает две ключевые клеточные структуры и защищает клеточные мембраны от повреждения. О том, действительно ли так полезна олеиновая кислота и где она содержится, «Вечерней Москве» рассказал диетолог-эндокринолог Антон Поляков,
Где содержится олеиновая кислота
Он сообщил, что олеиновая кислота относится к группе омега-9 полиненасыщенных жиров и влияет на многие процессы в организме. Однако выраженного дефицита омеги-9 в организме человека нет, чаще встречается недостаток омеги-3.
— В больших количествах олеиновая кислота содержится в оливковом масле. Также можно получить ее из миндального масла, но в нем процент содержания гораздо меньше, — пояснил Поляков.
Каковы полезные свойства
Среди полезных свойств олеиновой кислоты диетолог выделил следующие:
- регулирует уровень холестерина;
- защищает сосуды и влияет на артериальное давление;
- снижает риски атеросклероза;
- участвует в усвоении инсулина;
- оказывает противовоспалительное действие.
Для кого особенно полезна
Олеиновая кислота, по словам врача, будет полезна для людей:
- с диабетом;
- проблемами сердечно-сосудистой системы;
- генетическими мутациями, когда холестерин вырабатывается в избыточных количествах.
Поляков отметил, что при определенных мутациях иммунной системы олеиновая кислота может нанести вред, но он будет настолько незначительным для человека, что никогда не станет серьезной проблемой.