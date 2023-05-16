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Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись с мотоциклом на МКАД на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись с мотоциклом на МКАД на западе Москвы
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

На МКАД на западе Москвы два автомобиля столкнулись с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 16 мая.

Авария произошла на внутренней стороне 53-го километра МКАД. Два легковых автомобиля столкнулись со спортивным мотоциклом. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Опертивно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на западе столицы во вторник, 16 мая. На Мичуринском проспекте автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

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