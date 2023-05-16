Рабочий упал в колодец в Подмосковье из-за обрыва лебедки

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Московская область, городской округ Клин, деревня Спецово Карта всех событий

В Подмосковье из-за обрыва лебедки рабочий упал в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспаса» во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Спецово городского округа Клин. Рабочие копали колодец на одном из частных участков. В какой-то момент лебедка сломалась, и мужчина упал на дно, оказавшись по пояс в ледяной воде. Коллеги пострадавшего вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники «Мособлпожспаса» при помощи грузоподъемного устройства вытащили рабочего из колодца глубиной 24 метра. Мужчина не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Другой случай произошел в деревне Новиково городского округа Шаховская. В яму с водой провалилась корова. Хозяева не смогли самостоятельно вытащить животное, для этого потребовалась помощь спасателей.