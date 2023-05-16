Бесплатные экскурсии, мастер-классы и концерты пройдут в музее «Г.О.Р.А.»

Фото: пресс-служба Музея Победы

Филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» — традиционно станет участником акции «Ночь музеев» 20 мая. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба музея.

Как рассказали в учреждении, вход в музей с 18:00 до 23:00 будет бесплатным. Кроме того, музей подготовил большую культурно-просветительскую программу.

Уточняется, что бесплатные экскурсии «Оружие Победы» познакомят посетителей с экспозицией военной техники под открытым небом. Гид расскажет посетителям о создании и боевой службе знаменитых танков, пушек и самолетов времен Второй мировой войны. Еще посетители увидят выставку ММОО «Поисковое объединение «Тризна», где будут показаны артефакты и документы, которые нашли на местах боев Великой Отечественной войны.

Также на главной сцене пройдут концерты большого сводного хора проекта «Московское долголетие» и музыкальных коллективов «Городок» и «Поющий город». Кроме того, будут выступления ансамбля народного танца «Перепляс» в рамках всероссийского патриотического конкурса «Журавли Победы».

Отмечается, что в 20:00 посетителей музея ждет онлайн-лекция о легендарном самолете Ил-4, а затем — викторина на тему «Крылья Победы». Победителей наградят памятными грамотами участников акции «Ночь музеев».

Кроме того, с 20:00 в «Авиационной» локации музея гости смогут принять участие в мастер-классах: сложить танк в технике оригами, а также разобрать и собрать учебный автомат Калашникова.

В свою очередь в Музее Победы 18 мая пройдут церемония награждения победителей конкурса «Многонациональная Победа», а также презентация созданных в рамках проекта народного альманаха «Незабытые истории Победы» и сборника «Zа Родину».