Опубликовано пророчество Жириновского об объединении Русского мира

Фото: пресс-служба Госдумы

После смерти первого лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского многие из его высказываний пошли в массы. Более того, в некоторых из них содержатся почти что пророческие слова. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще одно предсказание первого лидера ЛДПР.

По словам Чернышова, когда он разбирал архивы, нашел несколько записок с ранее нигде не озвученными мыслями Владимира Вольфовича. Более того, был найден список из четырех самых важных, по мнению Жириновского, событий.

На двух листах бумаги экс-лидер ЛДПР изложил в хронологическом порядке полный список. Отмечается, что три из них, а именно Французская революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году и Октябрьская революция 1917 года, уже произошли. Но одному событию только предстоит случиться. Как писал Владимир Жириновский, это четвертое событие должно произойти в 2025 году.

В 2025 году должно произойти масштабное «объединение Русского мира в границах СССР», рассказал Чернышов в своем Telegram-канале.

Как утверждает Чернышов, эти бумаги из архива политика — далеко не единственные, которые заслуживают изучения. В будущем вице-спикер парламента пообещал также обнародовать найденную информацию.

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