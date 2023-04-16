Третья мировая, майдан и мобилизация: шутки Жириновского оказались прогнозами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Памятник политику открыли на Новодевичьем кладбище в первую годовщину его смерти. Владимир Жириновский был популярен при жизни, но некоторые его идеи актуальны и сейчас.

Умерший год назад Владимир Вольфович за словом в карман никогда не лез. Порою его яркие высказывания вызывали смех. Но прошло время, и — упс-с-с... — выяснилось, что это были вовсе не шутки, а прогнозы. Причем те, которые сбываются!

Украина станет Польшей

Еще в 1991-м Жириновский говорил: «Крым, Малороссия, Новороссия — это российские земли. Если когда-нибудь встанет вопрос о независимости Украины, то лишь в пределах шести западно-украинских областей. Это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Столицей будет Львов. А через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоевывали русские».

Спустя треть века эти слова сбываются на наших глазах. Мы вернули Крым, освобождаем Восточную и Южную Украину, а Зеленский говорит, что «между Украиной и Польшей не будет границ». Похоже, что слова Владимир Вольфовича оказались не просто пророческими — геополитический прогноз уже сбывается с удивительной точностью.

Майдан они не перейдут

Кровавый майдан Жириновский предсказал в 2012-м: «Вот на Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было! До вхождения в состав России, значит, то они со шведами, то они с поляками, то с турками, то с русскими», — сказал политик, очень точно определив «подкаблучность» любой украинской власти. Так и вышло: череда майданов, инициированных Западом, закончилась развалом страны, который продолжается сейчас.

Цены на газ и частичная мобилизация

На телешоу в 2006 году Жириновский заявил будущему президенту Украины Петру Порошенко:

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать».

Примерно так на Украине все складывается.

Политик спрогнозировал и частичную мобилизацию. За семь лет до ее начала!

«Почему начнется война, я объясняю как юрист. Поводом будет, основанием, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Деньги требуют войны. Сначала поставки оружия туда, введут войска... Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Все будет развалено», — сказал тогда Жириновский.

Ждать ли третьей мировой

В 2019-м политик предсказал великие и страшные события, которые ждут мир:

«Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события, — спрогнозировал политик. — Будет идти мощная торговая война, а в перспективе — и горячая война с применением самых современных видов оружия. Китай победит, США рухнут — превратятся в маленькую Канаду. Центром цивилизации станет Россия», — заявил тогда Владимир Вольфович.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Суздальцев, политолог:

— Жириновский у нас был источником «кухонной правды», поскольку регулярно озвучивал мысли, которые отзываются в душе простого человека. При этом совершенно очевидно, что Владимир Вольфович был информированным человеком. Я не говорю о том, что он уже в декабре 2021 года, например, знал до минуты момент начала военных действий на Украине. Нет, он знал другое — что российские власти придерживаются определенных сценариев, которые он как человек, долго находящийся в политике, мог просчитать.

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