Что предсказывал Жириновский о будущем России и мира

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ровно год назад не стало самого яркого российского политика, Владимира Жириновского. Его оригинальные мысли о будущем нашей страны и мира воспринимались как фантазии, юмор и эпатаж. А ведь во многом Владимир Вольфович оказался прав. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие предсказания политика.

Русский флаг над Украиной

Самое известное предсказание основателя ЛДПР, которое точно не оставило никого равнодушным, — почти точная дата начала спецоперации на Украине. «В четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду», — сказал политик, «промахнувшись» всего на два дня.

В 2021 году политик предсказал победу России над нацистским режимом на Украине: «Все карты розданы, козыри у нас, и русский флаг будет развеваться над всей Украиной».

Незалежная исчезнет

Судьба Украины, по его мнению, давно была предрешена. Еще в марте 2014 года Владимир Вольфович заявил, что семь областей Украины станут русскими: «Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса». 30 сентября 2022 года случилось историческое событие — Донбасс, Запорожье и Херсон стали частью России.

Новые соратники

В одном из последних прогнозов политик отметил, что будет образован новый глобальный альянс, в котором наша страна займет одно из ключевых мест: «На юге через 20 лет будет мощнейший союз, состоящий из России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака», — предрек Жириновский.

Запад, пока-пока

Лидер ЛДПР предсказывал крах и европейским странам: «На ваших глазах, если проживете еще 30 лет, они погибнут. Их затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Европе конец», — сказал он в октябре 2021 года.

Но главная борьба развернется между Китаем и Америкой: «Будет идти мощная торговая война, а в перспективе и горячая война с применением самых современных видов оружия. Китай победит, США рухнут — превратятся в маленькую Канаду.

Центром цивилизации станет Россия.

Всех победит

«Наша страна не позволит никому угрожать ей. Вернет границы Советского Союза», — считал политик. И добавлял — наша страна будет становиться все мощнее, а к 2030 году будет государством номер один.

Крылатые цитаты

Об английском языке

Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски.

О Родине

Вот четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия!

Жизнь человеку дана один раз, и прожить ее нужно в городе Сочи.

Патриот не должен защищать ложь.

Я не говорю воевать, а подвести армию к западным границам! Они трусливые! Их надо брать испугом, кнутом, а мы все пряником.

И нас теперь по морде бьют нашими же деньгами.

О русских солдатах

Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодежи, санатории, профилактории.

ЦИФРА

2.8 метра — такой высоты памятник был сегодня открыт в честь Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

— После ухода Жириновского его образ, как образ Ванги, обрел в информационном пространстве новую жизнь. Под «брендом» Жириновского возникло целое «движение»: авторы блогов публикуют прогнозы Жириновского относительно будущего, которых политик никогда не делал. Скорее всего, эти «фейки» создаются для того, чтобы набрать побольше подписчиков. Ведь фигура Жириновского по-прежнему интересна людям: он был тонким аналитиком, знал историю, умел сопоставлять факты и строить очень точные прогнозы.