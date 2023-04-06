Как образ Ванги: откуда в Сети берутся предсказания Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

6 апреля 2022 года из жизни ушел яркий российский политик, основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. По сей день люди размещают в Сети «его сбывшиеся пророчества».

Жириновский много размышлял о будущем России и мира, но большинство таких публикаций — «фейки». В беседе с «Вечерней Москвой» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил, зачем люди продолжают этим заниматься.

По мнению эксперта, под «брендом» политика люди создали целое «движение».

— После ухода Жириновского его образ, как образ Ванги, обрел в информационном пространстве новую жизнь. Авторы блогов публикуют прогнозы Жириновского относительно будущего, которых политик никогда не делал, — объяснил Кошкин.

Специалист выразил мнение, что ложные «пророчества Жириновского» используют для накрутки в социальных сетях. Фигура Жириновского по-прежнему интересна людям: он был тонким аналитиком, знал историю, умел сопоставлять факты и строить очень точные прогнозы, заключил Кошкин.