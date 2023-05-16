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Автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка на северо-востоке Москвы
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Лианозовский проезд Карта всех событий

На северо-востоке города водитель легкового автомобиля сбил 11-летнюю девочку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 16 мая.

По ее словам, ДТП произошло в Лианозовском проезде. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля Mercedes не притормозил и сбил школьницу. В результате девочку госпитализировали.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Еще одна авария произошла на западе столицы во вторник, 16 мая. На Мичуринском проспекте автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Район Лианозово Москва ДТП Прокуратура Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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