Фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее»

Фото: Вечерняя Москва

Фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве 20 мая в рамках акции «Ночь в музее». Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.

В программе фестиваля запланирован ряд мероприятий. В частности, с 14:00 до 15:00 в «Сухом фонтане» в Музеоне состоится массовая тренировка по стретчингу. Для любителей гибкости занятие проведет мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева.

Там же с 17:00 до 17:15 пройдет танцевальный флешмоб, посвященный истории становления столичного спорта. Затем запланирован танцевальный мастер-класс и баттл. Судить его будет известный хореограф и режиссер-постановщик Екатерина Решетникова.

На территории олимпийского комплекса «Лужники» с 21:00 до 01:45 пройдет иммерсивная экскурсия. Посетители смогут узнать об истории легендарного стадиона и узнать его масштабность.

Кроме того, с 20:00 до 22:00 в Парке Горького, ВДНХ, Сокольниках, Коломенском и Филях пройдет ночной забег. Все участники соревнования получат неоновые браслеты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В рамках общегородской акции «Ночь в музее» в субботу, 20 мая, Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли «Тур культур». Участники на ретроавтомобилях отправятся в тур по музеям, где им предстоит выполнить задания по экспозициям.

Участие в ралли примут Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник «Царицыно» и Музей транспорта Москвы.