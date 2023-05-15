Музейное ралли «Тур культур» в рамках акции «Ночь в музее» пройдет в столице

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В рамках общегородской акции «Ночь в музее» в субботу, 20 мая, Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли «Тур культур». Участники на ретроавтомобилях отправятся в тур по музеям, где им предстоит выполнить задания по экспозициям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Участие в ралли примут Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник «Царицыно» и Музей транспорта Москвы.

— Мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, потому что видим большой интерес жителей к этой теме. В рамках общегородской акции «Ночь в музее» Музей транспорта Москвы проведет Музейное ралли «Тур Культур». Посмотреть его смогут все желающие, — рассказал Максим Ликсутов.

Стартовой точкой ралли станет павильон «Транспорт СССР» на Выставке достижений народного хозяйства, который является площадкой Музея транспорта столицы. Завершится маршрут в музее-заповеднике «Царицыно». В нем состоится дефиле машин-участников. Все ралли продлится с 14:30 до 00:00.

По следам маршрута смогут отправиться в путь все желающие. Варианты ралли представят на сайте Музея транспорта. В день акции «Ночь в музее» станут доступны задания квеста в специальном чат-боте. Для тех, кто посетит все локации и справится с заданиями, подготовлены специальные призы от музеев-участников ралли «Тур Культур».

В коллекцию Музея транспорта Москвы вошел отреставрированный автомобиль ГАЗ-24-04, который был выпущен в 1972 году. Это один из самых ранних сохранившихся универсалов, который использовался как такси.