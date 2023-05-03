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Приметы и советы

Такси полувековой давности отреставрировали в Музее транспорта Москвы

Полина Пашкина
Город
Такси полувековой давности отреставрировали в Музее транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы
Москва, Новорязанская улица, 27с1 Карта всех событий

В коллекцию Музея транспорта Москвы вошел отреставрированный автомобиль ГАЗ-24-04, который был выпущен в 1972 году. Это один из самых ранних сохранившихся универсалов, который использовался как такси. Об этом в среду, 3 мая, рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

По ее словам, всего было выпущено 8602 автомобиля марки ГАЗ-24-04.

— Экспонат из нашей коллекции прибыл к нам из Музея московского такси. И специалисты провели действительно большую работу в рамках его реставрации. Восстановили кузов и салон автомобиля, двигатель, коробку переключения передач и тормозную систему, — приводит слова Бондаренко официальный сайт мэра Москвы.

Жители и гости столицы смогут увидеть отреставрированный экспонат на экскурсиях в фондохранилище музея и в его постоянной экспозиции, которая откроется по адресу Новорязанская улица, дом № 27.

Модели такси ГАЗ-24-04 отличались зеленовато-лимонной или серой окраской и шашечной разметкой с буквой «Т» на передних дверях.

Музей транспорта Москвы открыл выставочное пространство в здании Южного речного вокзала. Посетители увидят масштабные модели судов, уникальные фотографии, чертежи и видеохронику более чем из 10 государственных и частных собраний.

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