Виктория Боня проспала открытие Каннского фестиваля и чуть не опоздала

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Открытие ежегодного Каннского фестиваля прошло во вторник, 16 мая. Наряду со звездами мирового кинематографа по красной дорожке прошла телеведущая и модель Виктория Боня. Однако она сама призналась, что чуть не проспала фестиваль.

— Только я могла проспать открытие Каннского кинофестиваля. Я проснулась в 12 часов, меня уже ждет визажист, а мне ехать до Канн целый час, — поделилась Боня.

Каннский фестиваль также посетил Джонни Депп, впервые показавшийся на публике после скандала, связанного с разводом с Эмбер Херд. Ума Турман пришла на Каннский кинофестиваль в компании сына Левона, а Кэтрин Зета-Джонс — вместе с супругом Майклом Дугласом и дочкой, передает StarHit.

Главной картиной на открытии фестиваля стал фильм «Жанна Дюбарри» французского режиссера Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV.

Для Джонни Деппа новая роль в кино — важный шаг в карьере. Актер был вынужден приостановить съемки несколько лет назад из-за обвинений в домашнем насилии со стороны его бывшей супруги Эмбер Херд.

После этого Депп потерял много контрактов и перестал получать приглашения от режиссеров. Причем это касалось даже фильмов, которые буквально держались на образах, созданных Деппом.