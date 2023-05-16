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Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг слухи о принудительном призыве в регионе на службу

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг слухи о принудительном призыве в регионе на службу
Фото: администрация президента РФ

Сообщения о принудительном призыве жителей Херсонской области в армию России с последующей отправкой на передовую не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Он обвинил в распространении сведений Украину, которая «придумывает их по своему образу и подобию». Сальдо напомнил, что Киев проводит «жестокую мобилизацию» жителей Новороссии. В частности, по словам главы региона, большинство погибших и раненых под Артемовском составляют выходцы из русскоязычных регионов Украины.

— Что касается херсонцев, желающих с оружием в руках избавить Украину от неонацизма, то для них есть возможность записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются высадки на Кинбурнскую косу в Херсонской области после того, как была явно провалена попытка туда десантироваться. Такое мнение выразил Константин Тисол, заместитель главы администрации Голопристанского муниципального округа, который несет ответственность за территорию Кинбурнской косы.

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