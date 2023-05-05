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В Херсонской области рассказали о явном страхе ВСУ высаживаться на Кинбурнскую косу

Ирэна Колесова

Сюжет: 

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В Херсонской области рассказали о явном страхе ВСУ высаживаться на Кинбурнскую косу
Фото: Минобороны РФ

Бойцы армии ВСУ опасаются высадки на Кинбурнскую косу в Херсонской области после того, как была явно провалена попытка туда десантироваться. Такое мнение выразил заместитель главы администрации Голопристанского муниципального округа, который несет ответственность за территорию Кинбурнской косы, Константин Тисол.

Дело в том, что Днепровско-Бугский лиман в этом месте широкий и полностью контролируется российскими вооруженными силами.

— После осенней крупной высадки, когда они пытались на лодках высадиться на косу и были отброшены — до берега не дошла ни одна лодка, больше половины развернулось, процентов 40 потопили — больше таких вылазок украинская сторона не предпринимает. В основном действует на удалении, стреляют с того берега, запускают беспилотники. Явного присутствия и возможности высадиться на берегу у них нет, потому что лиман в этом месте широкий и полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации, — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Кинбурнская коса во время контроля над ней со стороны Украины была частью Николаевской области. Однако после того, как в 2022 году прошел референдум среди местных жителей, именно эта область вошла в состав Российской Федерации.

В последнее время под Херсоном скапливается украинская военная техника. Недавно российская армия нанесла артиллерийский удар по стоянке военной техники ВСУ в районе города Ольговка Херсонской области. До этого артиллерийским огнем был ликвидирован миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом в районе села Камышаны. При этом шесть военнослужащих ВСУ погибли, еще два — пострадали.

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