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Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Российская армия нанесла артиллерийский удар по стоянке военной техники ВСУ в районе города Ольговка Херсонской области. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых, — рассказал он.

Также источник добавил, что накануне артиллерийским огнем был ликвидирован миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом в районе села Камышаны. При этом шесть военнослужащих ВСУ погибли, еще два — пострадали, передает РИА Новости.

Во время спецоперации армия РФ на Северском направлении поразила самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши. Кроме того, российские солдаты ликвидировали наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.

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