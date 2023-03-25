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Приметы и советы

Российская армия уничтожила в ДНР польскую САУ Krab

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила в ДНР польскую САУ Krab
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России на Северском направлении ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

— На Северском направлении силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса была выявлена позиция украинской самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши, — сказал он.

По его словам, российские военные уничтожили артиллерийскую установку вместе с армейским расчетом ВСУ. В ходе спецоперации также ВС РФ ликвидировали наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск, цитирует Бигму РИА Новости.

Накануне солдаты национальной армии уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинских бандформирований. Также российские военные поразили склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион». Он располагался в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

18 марта дрон-камикадзе «Ланцет» российского производства ликвидировал чешскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 на Авдеевском направлении. Боевую машину обнаружили расчеты беспилотников, затем по ней нанесли удар высокоточным барражирующим боеприпасом. В результате взрыва РСЗО разлетелась на куски.

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