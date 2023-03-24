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Минобороны РФ сообщило об уничтожении ангара ВСУ с беспилотниками

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ сообщило об уничтожении ангара ВСУ с беспилотниками
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, — говорится в сообщении.

Также российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион». Он располагался в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Еще два ангара с вооружением и техникой украинских войск российские военные уничтожили в среду, 22 марта. Они располагались в районе Одессы на территории аэродрома Школьный.

Помимо этого, в Министерстве обороны РФ заявили о ликвидации подразделениями России за минувшие сутки более 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

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