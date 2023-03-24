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Минобороны: Армия России уничтожила свыше 380 украинских военных на Донецком направлении

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Армия России уничтожила свыше 380 украинских военных на Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения ликвидировали более 380 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», — говорится в сообщении.

22 марта российские подразделения уничтожили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенных в районе Одессы. Всего за сутки было нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Политические элиты западных стран возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» Вооруженных сил Украины. В случае его провала от помощи могут отказаться большинство стран, в том числе США, предполагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

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