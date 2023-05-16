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СМИ: Байден отменил международные визиты из-за ситуации с госдолгом США

Ирэна Колесова
Политика
СМИ: Байден отменил международные визиты из-за ситуации с госдолгом США
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден собирается отменить поездки, которые были запланированы для него ранее, поскольку в самой стране сложилась слишком сложная ситуация вокруг госдолга. Об этом сообщает во вторник, 16 мая, телеканал Fox News, который ссылается на имеющий сведения источник.

Издание сообщает, что речь идет о посещении в Австралии и Папуа - Новой Гвинеи. По его данным, Байден собирается вернуться на родину сразу после визита в Японию, в которой именно на этой неделе будет проходить саммит стран G7. Ожидается, что лидер США отправится туда в среду, пишет РИА Новости.

Телеканал располагает информацией, что глава США собирался провести за границей восемь из 16 дней, которые остаются у его страны до наступления возможного дефолта.

США в ближайшее время не станут объявлять дефолт, однако нарастающий госдолг не позволит стране избавиться от серьезных проблем в экономике. В этом уверен известный американский инвестор Джим Роджерс.

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