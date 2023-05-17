Невролог Сивоконева объяснила, почему болят спина и шея по утрам

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Когда человек просыпается, у него могут болеть спина и шея. В некоторых случаях все дело может быть в хронических дегенеративных изменениях в позвоночнике. Например, в остеохондрозе, в грыже, протрузии, артрозе и многом другом.

Дискомфорт и болевые ощущения также могут начаться на фоне инфекционных заболеваний, аутоиммунной патологии, эндокринных нарушений и новообразований. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева.

Врач рассказала, что боль в спине и шее может оказаться сильной, похожей на прострелы или простые покалывания. После этого может начать болеть голова.

– Важно помнить, что подобные симптомы нередко являются предвестниками острых состояний, в том числе инфаркта. Чтобы достоверно определить природу болей, необходимо обратиться к специалистам разного профиля: неврологу, ревматологу, кардиологу эндокринологу, онкологу. Только после комплексного обследования можно начинать лечение, – предостерегла врач Сивоконева.

Медик добавила, что понизить уровень болевых ощущений можно с помощью упражнений, которые помогут укрепить мышцы спины и шеи.В течение дня желательно выделять время на отдых, важно при этом расслабить шею. Важно никогда не находиться на сквозняках, холоде и в напряжении. Желательно проводить ежеутренюю зарядку.

Травматолог-ортопед Лев Дунаев предупредил, что из-за сидячего образа жизни и неадекватных физических нагрузок может возникнуть межпозвоночная грыжа. Врач сказал, что боли в спине, которые не проходят, могут свидетельствовать о разрушении структуры позвоночника, и назвал первые симптомы этой трудноизлечимой болезни.