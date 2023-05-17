В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за деньги

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве три женщины попытались продать младенца и установили на это цену в 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела, рассказали в пресс-службе столичного главка СК.

Все произошло 15 мая. Женщины попробовали продать ребенка на севере Москвы. Их удалось поймать во время следственного эксперимента, пишет РИА Новости. Когда подозреваемые получали расписки, они были задержаны.

— По данному факту… проводится доследственная проверка, — сказали в ведомстве.

Следователи проводят расследование, устанавливают все обстоятельства, говорят со свидетелями и проверяют записи с камер. С самим ребенком все хорошо, его отправили в больницу. Решается вопрос об уголовном деле.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в России приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Он также поблагодарил россиян за поддержку и обратную связь по данному вопросу.