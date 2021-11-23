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Суд арестовал на два месяца женщину, пытавшуюся продать новорожденного в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал на два месяца женщину, пытавшуюся продать новорожденного в Москве
Фото: pixabay

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Эвелину Фадееву, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Постановлением суда от 23 ноября 2021 года в отношении фигурантки дела, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 22 января 2022 года, — сказал собеседник «ВМ».

До этого в пресс-службе СК по Москве рассказали, что Фадеева решила продать своего новорожденного малыша, чтобы обогатиться. Для этого она разместила объявление в интернете.

Видео: СК России

В ходе переписки с предполагаемыми покупателями женщина указала требование о передаче ей 100 тысяч рублей. Для совершения сделки подозреваемая прилетела в Москву, где 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из отелей. Взамен она получила деньги и написала расписку. В этот момент ее и задержали.

При этом, как стало известно «ВМ», с чужими детьми девушка была готова посидеть за скромные 200 рублей в час. Напомним, своего ребенка задержанная родила всего 10 дней назад, 13 ноября.

Суд арестовал на два месяца женщину, пытавшуюся продать новорожденного в Москве

В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает, его поместили в медицинское учреждение.

СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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