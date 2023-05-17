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Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу ЧВК

Ирэна Колесова
Общество
Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу ЧВК
Фото: Минобороны РФ

Жительница города Артемовска в Донбассе, в котором проходят жестокие боевые действия, поделилась, как ухаживала за получившим ранение бойцом ЧВК «Вагнер».

— Давай, дорогой, совсем тебе плохо, — говорю. Он говорит: «Мне нормально». Я его то за руку подержу, то с ним поговорю. Смотрю, начинает уходить в туманку какую-то, думаю: ну пусть немного отдохнет. Смотрю, где-то витает. «Что дорогой, тебе плохо? Мама с тобой рядом, давай пообщаемся». Он отвечает: «Мне даже полегчало», — рассказала жительница города по имени Алла в беседе с РИА Новости.

Алла поделилась, что боец был бесконечно благодарен ей за помощь. Он подарил ей собственные часы. Жительница поделилась, что если ранение легкое, то медики за такими людьми не успевают ухаживать, и поддержку им оказывают местные жители. Российские военные, по словам Аллы, общались аккуратно и вежливо, оказывали помощь жителям Артемовска.

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев. Спустя несколько дней к дому пробились бойцы ЧВК и, убедившись, что в подвале заблокированы мирные жители, попросили их отойти от стены, которую они взорвали для высвобождения людей.

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