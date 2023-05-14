Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного ВСУ дома в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев.

— Мы увидели мину... У нас возле подвала кучка угля была, мы туда на свой страх и риск ходили хоть полведра угля набрать — и опять в подвал. И ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит, — рассказал мужчина.

Спустя несколько дней к дому пробились бойцы ЧВК и, убедившись, что в подвале заблокированы мирные жители, попросили их отойти от стены, которую они взорвали для высвобождения людей, передает РИА Новости.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.