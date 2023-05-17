Минюст США подтвердил задержание двух россиян за помощь российским компаниям в обходе санкций

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В министерстве юстиции США подтвердили задержание двух граждан РФ, которых подозревают в причастности к поставкам запасных частей российским авиакомпаниям и в помощи в обходе антироссийских санкций. С таким заявлением выступил прокурор из США Гэри Рестайно.

— Двое граждан России были задержаны в Аризоне за участие в сговоре с целью направить авиационные детали, на которые распространяются экспортные ограничения. Олег Пацуля и Василий Беседин обвиняются в сговоре, направленном на нарушение правил экспортного контроля и отмывании денежных средств, — утверждает он.

По его словам, оба россиянина изначально получили запросы от авиакомпаний из РФ, а потом купили все необходимое у поставщиков из США, хотя при этом якобы не говорили, кому именно предназначены эти товары, пишет ТАСС.

Вашингтон открыто «ведет охоту» на граждан России, которые находятся за пределами РФ. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделал российский посол в США Анатолий Антонов. Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который также заявлял об «охоте» США за россиянами по всему миру. По словам Антонова, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.